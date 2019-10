A Patti

Tragedia nel Messinese. Un uomo di 79 anni ha perso la vita in un incidente stradale lungo via Umberto I a Patti, vicino ad un passaggio a livello.

Carmelo Prestipino, 79enne originario di Librizzi si trovava in auto con la moglie. L’uomo è deceduto durante il trasferimento al Policlinico di Messina per un grave trauma cranico, determinatosi per l’impatto contro un muro. Gravi le condizioni della moglie.