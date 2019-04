L'incidente

Nel pomeriggio tre auto sono state coinvolte in un incidente sull’autostrada 18, tra lo svincolo Giardini Naxos e Taormina, in direzione di Catania.

Due mezzi si sono scontrati frontalmente, e una macchina ha preso fuoco finendo sulle barriere di protezione. Ci sarebbero due feriti gravi, condotti all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polstrada.

Riaperta la carreggiata chiusa per lavori, in modo da far defluire il traffico in direzione Messina. In direzione Catania si sono formate invece lunghe code.

Leggi di più su Tempostretto.it