Ieri notte, intorno alle ore 3, la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Messina ha ricevuto una richiesta di intervento per un incidente stradale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello sono intervenuti sul territorio di Tortorici, per salvare e recuperare un ragazzo finito nel torrente con la propria auto.

Le complesse operazioni di salvataggio, eseguite anche con l’ausilio della scala italiana, hanno permesso di portare a termine il recupero del giovane, fortunatamente illeso, che era rimasto bloccato sul tetto della vettura completamente sommersa dalle acque, scongiurando ogni triste epilogo. Il ragazzo è stato affidato alle cure del personale medico arrivato sul luogo dell’accaduto.

La tragedia a Scordia

Incidente mortale nel Catanese. La vittima è un ragazzo di 19 anni che ha perso la vita nel corso della notte appena trascorsa lungo la SP29, nei pressi di Scordia. Il giovane era in sella al suo scooter quando ha perso, per cause in corso di accertamento, il controllo del mezzo.

Il ragazzo muore in ospedale

Il personale del 118 ha dato le prime cure al ragazzo che poi è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania dove però è spirato. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine. Sono stati effettuati tutti i rilievi di rito per capire l’esatta dinamica che ha portato allo scontro.

Incidente nel Trapanese, morto anche autista della motoape

Non ce l’ha fatta Giuseppe Aliseo, 66 anni, l’uomo che era alla guida del motocarro a tre ruote carico di angurie che lo scorso 22 giugno si è scontrato con un camion sulla strada provinciale 51 a Torretta Granitola, in territorio di Campobello di Mazara, nel Trapanese. È deceduto all’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato. Nell’incidente era morta la moglie Francesca Zaccaria, 59 anni. Sull’accaduto indaga la polizia municipale di Campobello di Mazara.

L’incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, Miriam Janale indagata

E’ indagata in stato di libertà per omicidio stradale e lesioni personali stradali Miriam Janale, la giovane di 23 anni alla guida della Fiat Punto che è finita contro i guard-rail sulla Palermo Sciacca all’altezza di Giacalone. Nell’incidente ha perso la vita il figlioletto di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah e la 20enne Selma El Mouakit. La giovane arrivata in codice rosso al pronto soccorso è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva ed è tornata a San Giuseppe Jato. La mamma dopo avere appreso della morte del figlio è assistita da una equipe di psicologi. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. In base agli esami viene contestata l’imperizia per essersi messa alla guida con un tasso alcolemico di 1,35 microgrammi per litro nel sangue. Quasi tre volte il limite previsto per legge che è 0,50.

