Altri due gravi sinistri nel Ragusano

Ancora gravi incidenti sulle strade siciliane, un’auto finisce in una scarpata e muore una donna nel Messinese, altri tre gravi feriti invece nel Ragusano dove un’auto si è ribaltata e una moto si è scontrata con un veicolo.

Il dramma a Castroreale

A Castroreale una donna è morta in seguito all’uscita fuori strada della Fiat Panda sulla quale viaggiava con il marito, rimasto anche lui gravemente ferito. L’incidente si è verificato nella zona di Bafia dove la vettura improvvisante, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada. Nella terribile carambola, con il veicolo finito nella scarpata, è morta sul colpo la donna di 69 anni. Il marito, 75enne, seppur in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale Fogliani di Milazzo.

Le indagini dei carabinieri

Indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Si sta provando anzitutto a capire se il mezzo possa essere finito fuori strada magari per la presenza di qualche altra auto pirata in zona. Tutte le ipotesi al momento sono al vaglio. Non si scarta nemmeno la possibilità che semplicemente la Panda sia uscita fuori strada per un malore dl conducente o una distrazione che si è rivelata fatale.

Altri due incidente nel Ragusano

Un altro gravissimo incidente si è verificato sulla strada provinciale 2 di Acate in direzione Vittoria al chilometro 3. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Ragusa e Vittoria, oltre ai vigili del fuoco e il 118. Due i feriti in gravi condizioni entrambi sbalzati dall’abitacolo. Sempre nel Ragusano c’è stato anche un incidente ieri poco dopo le ore 19 in contrada Genovese, all’incrocio sulla Scicli-Donnalucata che conduce in direzione contrada Arizza. Si sono scontrati uno scooter e una auto. Ferito gravemente il motociclista: è stato trasportato dai sanitari del 118 al Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Sul posto pattuglie della polizia municipale per gestire il traffico veicolare e per effettuare i rilievi.

FOTO DI FRANCO ASSENZA