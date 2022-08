Lo scontro si è verificato sulla statale 121 nel Catanese

A causa di un tragico tamponamento una persona ha perso la vita questo pomeriggio nelle strade siciliane. L’incidente mortale è avvenuto sulla statale 121 “Catanese”. Si è verificato un tamponamento in cui per l’appunto si è registrato un decesso. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato in direzione Catania al km 15, in territorio comunale di Belpasso. Sul posto presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

Morto motociclista

Lo scontro si è verificato poco prima delle ore 18 sulla tratta che collega Paternò a Catania, all’altezza di contrada Palazzolo. A perdere la vita un giovane catanese che si trovava a bordo una moto. Pare che abbia perso il controllo del mezzo andandosi a scontrare prima con un altro veicolo e poi finendo la sua corsa contro il guardrail. Sul posto immediato l’intervento dell’ambulanza del 118 ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Dinamica al vaglio

Sul posto la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per provare a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Ancora da decifrare i motivi per cui il centauro abbia improvvisamente perso il controllo del veicolo a due ruote che stava conducendo. L’impatto è stato molto violento: il corpo del motociclista è stato trovato infatti distante diverse decine di metri dalla moto.

Altro lutto nell’Agrigentino

Si allunga purtroppo la lista degli incidenti mortali nelle strade siciliane. Nella notte tra giovedì e ieri un quindicenne è morto a Licata dopo essere stato coinvolto in uno scontro verificatosi in via Torregrossa. Con la vittima, a bordo di uno scooter, c’era anche un quattordicenne rimasto ferito gravemente. I due si sono scontrati con un’auto. Della ricostruzione dell’incidente si sta occupando la polizia.

Altro incidente mortale con arresto

Appena ieri un giovane di 21 anni è stato arrestato in seguito alle veloci indagini portate avanti da polizia e carabinieri per un incidente mortale avvenuto giovedì scorso sulla tangenziale autostradale di Messina. Alla guida della sua fuoriserie il 21enne a tutta velocità avrebbe tamponato il veicolo a bordo del quale viaggiava la vittima. In seguito ad una serie di accertamenti sono emerse altre gravi violazioni: il giovane non aveva la patente, era sprovvisto di copertura assicurativa sul veicolo ed anche in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di stupefacenti. Il 21enne è indagato per il reato di omicidio stradale aggravato.