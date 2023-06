Auto si ribalta in galleria sulla Palermo-Messina, un ferito

15/06/2023

I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina sono intervenuti ieri, intorno alle 20.30, per un’auto ribaltatasi sull’autostrada A20 direzione Palermo, tra lo svincolo di Messina centro e quello di Boccetta: ferito il conducente.







La squadra del comando centrale sul posto con un’ autopompa e un pick-up con modulo attrezzato, è intervenuta estraendo la persona coinvolta per poi affidarla al personale sanitario per le prime cure.

Presente anche la polizia stradale. Dopo aver messo in sicurezza tutta l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro nella propria sede intorno alle ore 22,30.

La tragedia di Palagonia

Uccisi dal guardrail che nell’incidente ha letteralmente sventrato l’auto sulla quale viaggiavano. Questo quanto emerso dai rilievi effettuati sull’ennesima tragedia della strada nel catanese. Due persone ieri sono morte in un incidente sulla strada statale 385 “di Palagonia”, all’altezza di Mineo, in direzione dello svincolo con la confluenza verso l’innesto con la statale 124. Le vittime sono una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 23 anni, entrambi di Niscemi, Rocco Di Dio e Marika Ficicchia.

I primi riscontri

Secondo il riscontro frutto dei primi rilievi dei carabinieri, le due vittime erano sedute nella parte destra del sedile. Una nel sedile anteriore e l’altra in quello posteriore. L’impatto dell’auto con la barriera è stato tremendo perchè la violenza dello scontro ha finito per far sfaldare l’abitacolo. Il guardrail ha quindi investito in pieno i due giovani coinvolti in questo incidente. Feriti, ma pare non in pericolo di vita, gli altri due occupanti del mezzo che erano con loro.

Fine settimana di sangue sulle strade

E’ stato un fine settimana drammatico sulle strade siciliane, aperto da un terribile incidente nell’Agrigentino con due persone morte carbonizzate dentro la propria auto. Per quell’incidente viene ipotizzato il duplice omicidio stradale. E’ l’ipotesi di reato per cui indaga la Procura di Agrigento. Iscritto nel registro degli indagati il 42enne che sabato era alla guida dell’Audi A3 che ha tamponato la Fiat Panda che ha poi preso fuoco. Nel rogo della vettura sono morte le due persone che erano a bordo, Giuseppe Nobile, 75 anni, e la compagna Calogera Stella, di 70. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all’altezza del bivio per Favara.

Le due auto coinvolte sequestrate

L’iscrizione nel registro degli indagati del 42enne è stata eseguita dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella e dal sostituto Gloria Andreoli. La Procura sta coordinando le indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia provinciale che hanno sequestrato le due vetture.