In pochi giorni hanno aderito più di 2 mila persone

Dopo l’ennesimo incidente in cui ha perso la vita l’agente di polizia Angelo Spadaro, è nato su Facebook il gruppo “Maxi protesta per le condizioni A/18” per denunciare la situazione in cui versa il tratto autostradale Messina-Catania.

Come scrive tempostretto.it, in pochi giorni hanno aderito al gruppo più di 2 mila persone. La pagina raccoglie foto, video, segnalazioni e commenti degli utenti che denunciano quanto accade su una delle peggiori autostrade italiane, non per niente definita “Autostrada della morte”.

L’idea è quella di organizzare una protesta che dia voce a tutti i cittadini: “Stabiliamo insieme il giorno della protesta e siamo pronti a tutto anche a bloccare i caselli non possiamo rischiare la vita tutti i giorni su questa A/18 in totale abbandono”.

