L’Anas (gruppo FS Italiane) pubblica sulla Gazzetta Ufficiale di oggi due bandi di gara per i lavori di consolidamento e restauro di due ponti in provincia di Messina.

Il primo bando è relativo al ponte “Termini”, al km 49,300 della strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, nel territorio comunale di Terme Vigliatore; l’investimento è pari a quasi 2 milioni di euro e la durata prevista per i lavori è fissata in 360 giorni dalla data di consegna all’impresa aggiudicataria. Il secondo bando, per un investimento di a oltre 1 milione e 100 mila euro, è per gli interventi sul ponte “Petrolo”, tra i comuni di Gaggi e Graniti, al km 60,150 della strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi”; in questo caso, sono previsti 208 giorni per il completamento dei lavori dalla data di consegna all’impresa aggiudicataria.

Le offerte digitali dovranno pervenire, esclusivamente in formato elettronico, sul Portale acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12.00 di giovedì 20 dicembre 2018.