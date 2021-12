Era agli arresti a casa ed è stato sorpreso ancora a vendere droga

Nonostante fosse agli arresti domiciliari continua a spacciare come se nulla fosse. Accade a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, dove i poliziotti del commissariato locale hanno arrestato un 35enne. Il provvedimento in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla corte di appello di Messina. L’uomo era già agli arresti a casa per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.

Misura revocata

La misura della detenzione domiciliare è stata revocata, con ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza di Messina lo scorso 15 dicembre, su richiesta di aggravamento avanzata dallo stesso commissariato. Sono stati infatti gli stessi poliziotti, lo scorso 27 novembre, durante specifici servizi antidroga, a sorprendere il trentacinquenne mentre cedeva cocaina presso la propria abitazione.