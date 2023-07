A Villafranca Tirrena, in provincia di Messina

Un bambino di 6 anni è accidentalmente caduto dalla terrazza di un palazzo di via Tomasi di Lampedusa, a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina.

Trasferito in elisoccorso al pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Messina, il bimbo era vigile e piangeva. I medici si sono riservati la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Pare sia precipitato nel tentativo di scavalcare un parapetto. La copertura di un gabbiotto posto al piano inferiore, il primo, ha attutito lo schianto.

Ragazzina precipita in un cantinato dopo il cedimento di una grata

A Palermo ieri si è sfiorata la tragedia quando una ragazzina è precipitata in un cantinato per il cedimento di una grata. E’ polemica sulla manutenzione di grate e tombini nel capoluogo siciliano La ragazzina di undici anni è precipitata nel vuoto, facendo un volo di quasi cinque metri, a causa del cedimento di alcune grate a ridosso dei parcheggi dell’area commerciale. E’ successo nel pomeriggio di ieri in viale Regione, nell’area antistante la nota catena Mediaworld.

Ad intervenire sul posto nell’immediatezza dei fatti sono stati i vigili del fuoco che tempestivamente hanno effettuato le manovre per recuperare la malcapitata. Gli operatori sono scesi ed hanno dovuto immobilizzare la ragazzina e recuperarla con un a barella specifica per questi casi. La ragazza non corre pericolo ma ha riportato alcune sospette fratture.

Appare evidente che l’incidente sia stato causato dal cedimento della griglia mentre la giovanissima transitava. Un cedimento a causa del quale la ragazzina è precipitata nei sotterranei dei grandi magazzini adibiti a locali tecnici che ospitano gli impianti al sevizio delle due strutture commerciali che sorgono dentro la costruzione. I vigili del fuoco si sono dovuti imbracare per scendere a recuperare la ragazzina che è stata, poi, affidata al 118 e trasportata all’ospedale Di Cristina. Nella rovinosa caduta di circa 5 metri ha riportato diverse fratture.

Notizia in aggiornamento