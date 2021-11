E’ accaduto all’alba tra Brolo e Patti

Un altro grave incidente è avvenuto all’alba di oggi sull’autostrada A20 nel messinese, tra gli svincoli di Brolo e Patti. Un camion è finito fuori strada, impattando contro il guardrail. Parte del mezzo addirittura è volato dal viadotto. In gravi condizioni il conducente che si trova in prognosi riservata al policlinico di Messina.

Al vaglio la dinamica

Sul posto polizia stradale, tecnici dell’Anas e l’ambulanza del 118. Il mezzo pare che abbia sbandato da solo poco prima delle 6 di questa mattina. Non sembrano esserci coinvolti altrui veicoli ma al momento non si esclude nulla, anche magari l’ipotesi che possa esserci stata qualche altra auto pirata sul posto. Gli agenti della Polstrada stanno lavorando proprio per escludere ogni ipotesi. Sicuramente la pista più accreditata resta quella della distrazione, di un malore o di un possibile colpo di sonno che ha fatto sbandare fuori strada il mezzo pesante.

Camion sventrato

Impressionanti le scene che si sono presentate agli occhi dei primi soccorritori. Il camion era totalmente divelto in due con il cassone porta oggetti addirittura finito giù dal viadotto. Fortunatamente la cabina è rimasta ancorata all’asfalto altrimenti per il conducente ci sarebbero state poche speranza di vederlo ancora vivo. Il guardrail ha retto bene l’urto che è stato davvero molto violento, considerando la mole del veicolo. Nonostante la barriera si sia notevolmente danneggiata non è arrivata comunque a spaccarsi del tutto, e questo ha permesso di mantenere in carreggiata il camion.

I soccorsi

Immediati i soccorsi: l’ambulanza del 118 ha recuperato e imbracato sulla barella il camionista che è apparso subito in gravi condizioni. Intubato è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Messina. Al momento i medici non si sbilanciano più di tanto, resta ovviamente la prognosi sulla vita in attesa di accertamenti per verificare le eventuali lesioni interne.