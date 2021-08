L’intervento dei vigili del fuoco, indagini su natura incendio

Ancora un incendio nell’area di Taormina. Questa volta, è andato a fuoco un cumulo di immondizia che si trova al di fuori di un’area adibita al rimessaggio dei mezzi di Tekra, società che si occupa della raccolta e smaltimento dei materiali di scarto della cittadina turistica, ubicata in contrada Sant’Antonio, nei pressi dei locali della scuola convitto albergo, struttura attualmente inutilizzata, di proprietà del Comune.

Sul posto la polizia per indagare su natura del rogo

Al momento si trovano sul posto gli agenti della polizia, coordinati dal vicequestore Fabio Ettaro. È stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco anche per limitare danni alle strutture limitrofe. Sono in corso accertamenti per verificare quale sia la matrice dell’incendio che potrebbe essere di origine dolosa.

A Palermo, paura per incendio di alcuni rifiuti ingombranti

Quello dei rifiuti bruciati comincia ad assumere il contorno di una piaga in Sicilia. Paura, infatti, questa notte in zona Oreto a Palermo. L’incendio di alcuni rifiuti ingombranti, fermi lì da parecchie settimane, ha danneggiato 4 automobili e un appartamento, costringendo una famiglia a scappare dalla propria abitazione. Lo rendono noto Igor Gelarda capogruppo della Lega al comune ed Elisabetta Luparello, responsabile Provinciale Lega giovani.

“Segnalazioni da 1 mese alla Rap”

“Da oltre un mese – proseguono – avevamo segnalato la presenza di questi rifiuti (in via Giovanni Battista Odierna, quasi all’incrocio con via Mario Orso Corbino) e ne avevamo chiesto alla Rap la rimozione. Purtroppo senza successo. Adesso che il danno è stato fatto vogliamo sapere: chi pagherà? Abbiamo presentato una interrogazione consiliare per chiedere al Comune chi rimborserà i danni causati da questo incendio”.

“Serve cambio di passo”

“L’operatività e la buona volontà degli operatori della Rap è indubbia, ma l’amministratore unico continua a fare proclami di una città che evidentemente è ben lontana dall’essere normalizzata e ripulita. Il cambio di passo lo vedremo presto, con il centrodestra al governo e un nuovo piano rifiuti per tutta la città”, concludono Gelarda e Luparello.

Caccia a due piromani a Borgo Nuovo

Ieri, sempre a Palermo, i vigili del fuoco hanno spento ancora roghi di cassonetti di rifiuti. Più volte i pompieri sono intervenuti nel quartiere Borgo Nuovo, in piazzale Pirandello e a largo Castronovo per spegnere i roghi appiccati ai cumuli che si sono formati accanto ai cassonetti.