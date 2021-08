Non si registrano feriti

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata del 18 agosto. Vigili in azione sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca nei pressi dello svincolo del comune di Giacalone, per l’incendio di un’autovettura.

Sul posto sono giunte una auto pompa serbatoio ed una auto botte pompa che hanno estinto le fiamme e posto in sicurezza l’area. Sul posto presenti le forze dell’ordine per il ripristino della viabilità. Non si registrano feriti.