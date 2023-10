È successo a Messina, bestiola illesa e consegnata al proprietario

I vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti nella mattinata, dopo la chiamata delle 7.50, per recuperare un cane incastrato in una delle fessure presenti in un muro di contenimento a secco del letto del fiume Mazzarrà.

L’episodio si è verificato nelle immediate vicinanze del ponte di Mazzarà Sant’Andrea, precisamente in contrada Salicà. A salvare la bestiola è immediatamente intervenuta la squadra del distaccamento di Milazzo ma, vista la tipologia d’intervento, ha ritenuto opportuno richiedere il personale specializzato Usar-M (acronimo di Unit Search and Rescue Medium) del comando provinciale.

Grazie anche alla collaborazione di una ditta privata, che ha contribuito mediante l’uso di un escavatore allo spostamento dei massi, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il cane, fortunatamente illeso, e consegnarlo al legittimo proprietario intorno alle 13.20 circa.

Pastore tenta di salvare pecora caduta nel pozzo e muore

A fine settembre un pastore romeno è morto dopo la caduta in fondo ad un pozzo ricavato in un appezzamento di terreno in contrada Casale, nel territorio di Noto, a due passi dalla Rosolini-Pachino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sul caso, la vittima, nel pomeriggio di ieri, stava portando al pascolo le sue pecore, quando una di esse, forse staccandosi dal gregge è precipitata in fondo al pozzo. A quanto pare, nel tentativo di salvarla, il pastore è scivolato, cadendo nella cavità profonda circa sette metri.

’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo del pastore, frattanto la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sul caso e nelle prossime ore deciderà se disporre l’autopsia per verificare se tra le cause del decesso ci sono altre ipotesi, a parte l’incidente.

Squadra Saf soccorre un paziente e salva un cane finito in un pozzo

Un uomo trasportato in ospedale e un cane salvato finito un pozzo. Sono gli interventi della squadra Saf (speleo alpino fluviale) del comando provinciale che è stata impegnata in diversi interventi in appoggio alle squadre del distaccamento di Boccadifalco e del distaccamento di Cefalù. Gli episodi si sono verificati lo scorso agosto.

Nel primo caso si è proceduto a soccorrere un uomo che necessitava di cure mediche e non riusciva ed essere spostato dal proprio letto.

L’intervento è stato svolto in un condominio di via Luigi Cosenz, l’uomo è stato trasferito tramite barella da una finestra del proprio appartamento con l’ausilio dell’autoscala fino in prossimità di una ambulanza parcheggiata sulla strada.

Nel secondo caso si è proceduto a recuperare un cane caduto all’interno di un pozzo profondo circa 20 metri a Castelbuono.