La storia di un pensionato da record di Capo d’Orlando

A 101 anni guida ancora l’auto, un vero record tutto siciliano. Un secolo di vita e un anno di più ancora in sella alla sua macchina. E’ la storia di Antonino Mazzone, ex carabiniere di Capo d’Orlando, nel messinese, che nonostante abbia superato il traguardo a del secolo di vita continua a guidare l’auto che oltretutto ha acquistato nuova fiammante appena lo scorso anno. Imperturbabile, nonno Nino non vuole lasciare la presa di quel volante. Per lui questo è segno di indipendenza e libertà.

L’ottima salute e la vista perfetta

Sicuramente ad aiutare il centenario messinese c’è anche madre natura. Quella ci mette sempre lo zampino. Evidentemente ad Antonino ha pensato di donargli l’elisir di lunga vita. Ed è così che ancora sino a stamattina il nonnino si è messo in macchina e ha fatto il suo solo giretto, tra edicola e bar. Poi l’incontro con qualche amico e il ritorno nella sua abitazione. Una vita che potrebbe apparire monotona ma che invece per il centenario di Capo d’Orlando ha un enorme valore, perché sa che deve essere grato alla vita e che per questo ha la sua giornaliera ricompensa della salute. Di recente ha panche passato la sua visita medica per il rinnovo della patente, non ha neanche bisogno degli occhiali. Un vero Iron man.

Le sue abitudini

Antonino Mazzone fa anche altro nel corso della settimana. Si reca infatti spesso al supermercato e va anche al cimitero a trovare i suoi cari. Purtroppo due dei suoi tre figli sono lì, così come anche le due mogli avute nel corso della sua lunga vita. “Essere qui ancora oggi per me è una grande gioia – dice sempre col sorriso fra le labbra – e l’unico regalo che chiedo è quello di esserci anche l’anno prossimo. Alle mia abitudini ci tengo, mi rendono vivo e mi fanno stare bene”. Antonino Mazzone rappresenta la genuinità, la spontaneità, la freschezza mentale, quella che si cela dietro ad ogni tipo di aspetto fisico.