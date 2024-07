La Polizia di Stato intensifica i controlli a Capo d’Orlando, rinomata località turistica della costa tirrenica, per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole durante la stagione estiva. I controlli, disposti dalla Questura di Messina e svolti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando, si sono concentrati su discoteche e lidi balneari, dove sono state riscontrate diverse irregolarità.

Multe a locali

Due attività commerciali sono state sanzionate per aver organizzato intrattenimenti musicali senza la necessaria autorizzazione, pubblicizzati sui social network. Un altro locale è stato multato per aver servito alcolici dopo le 3:00 e per aver ignorato i dispositivi di conteggio degli avventori, violando così la normativa sulla somministrazione di bevande alcoliche. La Questura di Messina assicura che i controlli continueranno in città e in provincia per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti.

Carne mal conservata nei ristoranti, i Nas ne sequestrano 65 chili nel Trapanese

Nell’ambito della strategia operativa “Estate Tranquilla 2024” in corso sul tutto il territorio nazionale, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Palermo, con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Custonaci, hanno eseguito una serie di controlli ad attività commerciali sul litorale di Custonaci e della località Cornino.

Scatta il sequestro

A conclusione dell’ispezione igienico-sanitaria sono state riscontrate presunte irregolarità in una struttura ricettiva dove sono stati sequestrati circa 65 kg di carne, per un valore di circa 2.000 euro, conservati in difformità alle norme di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP. Per tale violazione è stata comminata una sanzione al legale responsabile di 2.000 euro.

Tanti i blitz dei NAS

Come ogni anno, in coincidenza con l’inizio della stagione estiva, ha preso il via l’operazione “Estate Tranquilla” da parte dei Carabinieri del NAS. Si tratta di un piano di controllo disposto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in accordo con il Ministero della Salute, che copre l’intero territorio nazionale con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in tutti i luoghi frequentati dai vacanzieri.