Nell’ultimo week end i Carabinieri delle Compagnie di S. Agata Militello e Mistretta hanno predisposto un apposito piano di controlli, sia di giorno che di notte, attuato con l’impiego di diverse pattuglie dislocate su tutto il territorio santagatese, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, il consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche, ma anche di verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada e garantire la sicurezza dei cittadini.

I controlli

Nel corso dei controlli, a seguito delle verifiche di autovetture in transito sulle arterie stradali oggetto di pattugliamenti e posti di controllo, i militari dell’Arma hanno accertato diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno deferito – a vario titolo – quattro persone di cui due per guida sotto l’influenza alcolica, accertata a mezzo etilometro, uno per Porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere ed uno per guida senza patente in quanto mai conseguita.

Nell’ambito dell’attività antidroga, 4 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovate in possesso di alcune dosi di marijuana e cocaina, detenute per uso personale. La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per le relative analisi di laboratorio.

La droga allo Zen

I carabinieri hanno arrestato due giovani di 30 e 20 anni trovati in possesso di circa 50 grammi tra cocaina, hashish e marijuana nel quartiere Zen 2 di Palermo. I militari hanno notato un certo via vai nei pressi di uno delle abitazioni tra le via Rocky Marciano e via Costante Girardengo e hanno bloccato i due giovani non appena hanno notato la vendita di una dose. I due hanno cercato di fuggire ma sono stati bloccati e trovati con la droga.

L’operazione ad Acireale

I carabinieri di Acireale hanno svolto un’articolata operazione per contrastare il commercio di stupefacenti. In particolare, le numerose pattuglie di militari, dislocate nei principali snodi viari del comprensorio acese, sono state principalmente impegnate anche a garantire l’osservanza delle norme del Codice della strada, sanzionando la condotta di guida da parte di alcuni trasgressori.

I militari delle stazioni di Aci Sant’Antonio ed Acireale, sfruttando le informazioni acquisite durante una loro recente attività info investigativa sul conto di alcune loro “vecchie conoscenze” con trascorsi giudiziari soprattutto in materia di droga, hanno organizzato alcune perquisizioni con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia e del nucleo cinofili di Nicolosi.