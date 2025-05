Messina, maggio 2025 – Volge al termine una delle edizioni più straordinarie della Casa delle Farfalle, ospitata all’interno del prestigioso Museo Regionale “Maria Accascina” di Messina. C’è tempo fino al 14 giugno per lasciarsi incantare dalla magia di centinaia di farfalle tropicali in volo libero, immerse in un ambiente rigoglioso che ha affascinato migliaia di visitatori di ogni età.

Un successo oltre ogni aspettativa, testimoniato da numeri da record e da un entusiasmo diffuso, che confermano come il connubio tra biodiversità e cultura, tra scienza e bellezza, sappia attrarre, emozionare ed educare. La scelta di allestire la Casa delle Farfalle all’interno di un museo unico al mondo – l’unico a ospitare due Caravaggio e l’Annunciazione di Antonello da Messina – ha conferito all’iniziativa un valore aggiunto straordinario, capace di fondere l’arte eterna con la fragilità vibrante della natura vivente.

A rendere ancora più prestigiosa l’edizione 2025 è stata la presenza della mostra Insecta, una collezione entomologica di rara bellezza e rilevanza scientifica, curata dal giudice Vittorio Aliquò, che ha permesso di raccontare l’universo degli insetti, dai più comuni ai più sorprendenti.

L’iniziativa ha riscosso uno straordinario successo anche tra i crocieristi, sempre più numerosi a Messina, che hanno inserito la Casa delle Farfalle tra le mete imperdibili della loro visita. Altamente significativa anche la partecipazione del mondo scolastico: centinaia di classi provenienti da tutta la Sicilia hanno preso parte con entusiasmo al progetto, riconoscendone il forte valore didattico, ludico e ricreativo. Un’esperienza capace di coinvolgere studenti e docenti in un vero e proprio viaggio multisensoriale tra natura e conoscenza.

Merito importante per la riuscita del progetto è dell’ex direttore del Museo, Orazio Micali, che con lungimiranza ha creduto fortemente in questo progetto, accogliendolo tra le mura del museo con coraggio e convinzione. Alla nuova direttrice, che ne prosegue l’opera con passione e competenza, va il plauso dall’organizzazione de La Casa delle Farfalle, per la sensibilità e la continuità dimostrate insieme allo staff del museo, ai funzionari e ai dipendenti – preziosi collaboratori – che ha reso possibile questo piccolo miracolo quotidiano fatto di bellezza, educazione e scoperta.

C’è tempo fino al 14 giugno per varcare la soglia di questo luogo incantato, dove centinaia di farfalle tropicali danzano leggere in un giardino lussureggiante nel cuore di Messina. Un’esperienza unica e irripetibile, da vivere con gli occhi e con il cuore. Un invito aperto a grandi e piccoli per non lasciarsi sfuggire l’occasione di visitare una mostra che, in un solo percorso, riesce a fondere arte, natura e meraviglia.

Casa delle Farfalle di Messina

Fino al 14 giugno 2025

Museo Regionale “Maria Accascina” – Viale della Libertà, Messina

https://www.lacasadellefarfalle.com/