Le ultime dalle Eolie

Dopo le riprese nell’arcipelago delle Egadi la crew al seguito di Cristopher Nolan sbarca alle Isole Eolie, dove continueranno le riprese dell’Odissea, prossimo lavoro del pluripremiato regista premio oscar per il film Oppenheimer, la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista nel luglio del prossimo anno. Tra un cast di stelle pazzesche, un’avventura palpitante e dei confronti che pian piano si fanno sempre più frequenti, l’attesa per la pellicola è sempre più crescente.

Un cast pieno di vip

Nolan, con un mix tra suoi fedelissimi e altri colossi del cinema, si è assicurato il meglio che la piazza aveva da offrire, a cominciare da Matt Damon. Il protagonista di “Will Hunting, genio ribelle”, che ha già collaborato con Nolan nel film “Interstellar”, vestirà i panni di Odisseo, come confermato dallo stesso regista. Al momento è l’unico ruolo certo confermato, anche se dalle varie foto trapelate è risultato chiaro anche chi sarà Telemaco, il figlio di Odisseo: Tom Holland, che dopo il successo di Spiderman vestirà i panni di un eroe totalmente differente.

Tra gli altri protagonisti stellari troviamo tra gli altri Anne Hathaway (anche lei in Interstellar), Zendaya, Robert Pattinson, Jon Bernthal ed Elliot Page, con dei ruoli però non ancora chiari.

Iniziano già i paragoni

Anche se manca più di un anno all’uscita, i confronti coi colossal del passato, più o meno recenti, non sono affatto tardati. Tra i vari film accostati a questo nascente di Nolan, spiccano senza dubbio il “Ben Hur” di William Wyler del 1959 e, in epoca più recente, “Troy” di Wolfgang Petersen. “Ben Hur” non ha bisogno di presentazioni, è tra i film di maggior successo della storia del cinema, con scene rimaste calcificate nell’immaginario collettivo e molto rigoroso storicamente parlando, ma limitato dalla tecnologia cinematografica di fine anni ’50.

Dall’altra parte c’è “Troy”, film molto più moderno con delle tecniche di ripresa sicuramente più fluide, un cast stellare quanto quello di Nolan, ma pieno di inesattezze storiche che non ne hanno però fermato il successo. Sarà da capire se Nolan vorrà tracciare un solco per porsi in mezzo a tradizione e innovazione, oppure penderà solo da un lato

Milioni di dollari in ballo

Cristopher Nolan non ha badato a spese per la costruzione della pellicola: sono stati stimati infatti ben 250 milioni di euro di budget. Una cifra monstre, che non rientra tra i 10 film più costosi di sempre ma spicca in testa tra quelli di sua produzione, con un budget superiore persino a quello stanziato per “Il Cavaliere Oscuro”. Grandi spese non sempre significano grandi successi, ma visto tutto il passato del regista le aspettative sono molto alte.