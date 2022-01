L'indagine della Gdf

Il sindaco di Messina Cateno De Luca è stato assolto dall’accusa di evasione fiscale. Per giudice il fatto non sussiste. La Procura aveva chiesto 3 anni.

La sentenza del giudice

Il giudice monocratico, Simona Monforte, ha assolto perché il fatto non sussiste il sindaco di Messina, Cateno De Luca, imputato nel processo Caf Fenapi su una presunta evasione fiscale di un milione e 750 mila euro. Per De Luca la Procura aveva chiesto tre anni di reclusione. Si tratta del processo che lo aveva visto sul banco degli imputati per la gestione del Caf Fenapi da lui creato nel 1992. In particolare, il sindaco peloritano rispondeva di utilizzo di fatture false ed evasione fiscale dal 2009 al 2012.

Le accuse a D Luca

La presunta maxi evasione fiscale da un milione e 750 mila euro era stata messa in luce dalla Guardia di Finanza dopo un’indagine sul patronato nazionale. Il pm Francesco Massara aveva chiesto per lui la condanna a 3 anni, poiché lo riteneva come vero e proprio “dominus” del Caf-Fenapi. Oltre all’ex deputato regionale Cateno De Luca e al suo collaboratore Carmelo Satta, ex sindaco di Alì, erano coinvolti nel processo Cristina e Floretana Triolo; l’ex sindaco di S. Teresa di Riva Antonino Bartolotta, Giuseppe Ciatto, Francesco Vito, Carmelina Cassaniti e Fabio Nicita. Tra gli imputati c’è anche la srl Caf Fenapi.

L’esultanza su Facebook

In diretta Facebook Cateno De Luca ha ringraziato il Tribunale. “Ho trovato giustizia nonostante sono stato un perseguitato dalla procura, meno male che c’è sempre un giudice che riesce a leggere i documenti che sono stati rimaneggiati”.

Salvini,M5s e Musumeci chiedono scusa?

“Oggi Matteo Salvini chiederà scusa considerando che l’8 novembre del 2017, quando fui arrestato, aveva detto che ero uno dei delinquenti che aveva lasciato fuori dalla lista? Io che non avevo mai chiesto di entrare nella Lega e fu tutta una invenzione di Attaguile? Il M5s che mi mise tra gli impresentabili chiederà scusa, lo faranno i tirapiedi di Grillo? E Musumeci che ha detto che la politica deve arrivare prima dei pm commentando l’arresto chiederà scusa? E tutti quelli che mi hanno tacciato di essere un delinquente chiederanno scusa? Mi auguro di si, prima di essere politici bisogna essere uomini”. aggiunge Cateno De Luca.