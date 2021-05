la denuncia di una nostra lettrice di messina

Erbacce alte lungo strade e marciapiedi al Villaggio Cep di Messina

La denuncia di una nostra lettrice

La donna chiede maggiore decoro e l’intervento del Comune

Presunto degrado al Villaggio Cep di Messina, un rione della periferia sud della città. La segnalazione arriva da una nostra lettrice che denuncia la mancanza di interventi per la scerbatura di strade e marciapiedi.

I cartelli che annunciavano la scerbatura

La nostra lettrice ci racconta che il 12 maggio operai del Comune hanno affisso in prossimità delle palazzine 15 e 17 alcuni cartelli nei quali si annunciavano le operazioni di scerbatura per il giorno successivo, ma al Villaggio Cep, ieri, non si è visto nessuno.

“I cartelli – dice la donna, che ci invia anche foto e video, – annunciavano la scerbatura per il 13 maggio dalle 6 del mattino alle 18. Pertanto, sempre nei cartelli, i residenti venivano invitati a non parcheggiare le auto in prossimità delle zone dove ci sono le erbacce per permettere le operazioni di pulizia. Abbiamo tutti spostato le nostre auto, ma non è arrivato nessuno per la scerbatura”.

Il degrado del quartiere secondo la nostra lettrice

“Qui ci sono erbacce altissime – prosegue la nostra lettrice – , ma la scerbatura viene fatta soltanto una volta all’anno, o quando iniziano gli incendi o quando, prima del Covid ovviamente, c’erano i concerti al vicino PalaRescifina. Io credo che tutto ciò sia vergognoso, ci sono parti nelle quali non si può neanche passare. Alcune palazzine sono collegate tra loro da scale divenute ormai impraticabili, c’è il concreto rischio di scivolare sulle erbacce.

La scerbatura viene sempre fatta a macchia di leopardo, come accaduto qualche settimana fa, e senza preavviso per i residenti. Inoltre, per quanto riguarda le operazioni di potatura, devo precisare che hanno potato solo alcuni alberi, lasciandone altri con i rami che arrivano fino a terra. A 200 metri dalle strade dove si concentrano le erbacce ci sono un asilo nido, una scuola materna, una scuola elementare e una scuola media. E’ un quartiere densamente popolato e molto frequentato. Chiediamo al Comune maggiore decoro. Recentemente hanno pulito solo il tratto di strada che collega la statale all’hub vaccinale, del resto sembrano essersi dimenticati”. Delle operazioni di pulizia e scerbatura si occupa Messinaservizi Bene Comune.

Il ‘fai da te’ dei residenti

La donna racconta che a volte sono i residenti del Villaggio Cep a togliere in autonomia le erbacce, dove si annidano pulci e zecche. “Davanti casa mia – prosegue – ci sono veri e propri cespugli alti 40 centimetri. Poi, anche gli incivili fanno la loro parte: gettano tra le erbacce rifiuti di tutti i tipi, che siamo noi a dover togliere. Insomma, il Comune non garantisce un servizio degno di questo nome. Servono più controlli e più attenzione”.

LA REPLICA DI MESSINASERVIZI