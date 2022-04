Si erano spinte sulle alture di Maniace

Due turiste tedesche sono state salvate sulle montagne del messinese dai carabinieri. Per tutta la notte sono rimaste bloccate sul loro camper a causa della neve e del ghiaccio. Hanno quindi deciso di lanciare l’allarme e la locale stazione dei militari dell’Arma di Maniace ha permesso con operazioni molto difficoltose di portarle in salvo, liberando il mezzo.

Giornata difficile

E’ stata una giornata movimentata per i militari della stazione di Maniace, impegnati sui monti Nebrodi nel salvataggio delle due turiste. A lanciare l’sos due sorelle tedesche di 23 e 24 anni che avevano deciso di visitare il lago di Biviere, in territorio di Cesarò, a bordo del loro camper. Complici le recenti piogge in quella zona, il loro veicolo è rimasto bloccato dal ghiaccio e dalla neve in una zona prossima alla loro destinazione.

La notte al gelo

Dopo aver trascorso la notte, e constatata ancora l’impossibilità di liberare il proprio camper, le due turiste hanno diramato l’allarme che è stato raccolto dai carabinieri di Maniace. I militari hanno dovuto faticare non poco per liberare il grosso veicolo che, dopo esser stato messo in condizione di viaggiare, nel percorso di rientro è nuovamente scivolato per altre due volte fuori dalla mulattiera in località Lago Maulazzo, a causa del ghiaccio e della neve caduta copiosamente nella zona.

Accompagnate sino ad Alcara Li Fusi

Le turiste sono state quindi accompagnate senza ulteriori problemi sino ad Alcara Li Fusi. “Rammentiamo la massima attenzione quando ci si avventura in escursioni, soprattutto nelle aree montane della provincia” hanno sottolineato i carabinieri.

Il mese scorso salvataggio nel catanese

Il mese scorso un turista straniero si è disperso sulle cime dell’Etna ed è stato salvato da un intervento dei militari della stazione soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi, nel catanese. E’ stato ritrovato allo stremo delle forze e soccorso appena in tempo. Si era inavvertitamente allontanato dal gruppo di escursionisti che stava seguendo e non era più riuscito ad orientarsi.