Scatta alle 22 di oggi, 15 febbraio 2024, la chiusura dello svincolo autostradale di Tremestieri che non mancherà di causare code e disagi nel corso di tutto il fine settimana. A ricordare lo stop al traffico è il Cas, Consorzio Autostrade siciliane che gestisce l’autostrada A 20.

La chiusura al traffico riguarda non solo lo svincolo di Tremestieri (km 0+586), ma anche la Tangenziale di Messina – A20 ME-PA. Lo stop è previsto a partire dalle ore 22:00 del giorno 15.02.2024 e fino alle ore 24:00 di domenica prossima giorno 18.02.2024, ma limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli provenienti da Palermo, in transito in direzione Catania. Si consiglia agli utenti stradali di utilizzare l’uscita di Messina San Filippo.

Disagi ben più consistenti a Termini Imerese

Chiude, invece, per ben 8 mesi lo svincolo di Termini Imerese lungo un’altra autostrada, la A 19 Palermo-Catania, gestita, questa, dall’Anas, ed è già protesta, con i commercianti e gli imprenditori delle tante attività vicino all’autostrada furiosi per la decisione dell’Anas. L’avvio dei lavori, in questo caso, scatterà lunedì 19 febbraio.

Il sindaco, Maria Terranova ha invitato una richiesta al prefetto per un incontro urgente con l’azienda. La notizia ufficiale è arrivata ieri. Lo svincolo chiuderà appunto per otto mesi, come stabilito alla riunione che si è tenuta, in prefettura, giovedì 8 febbraio. Da lunedì (19 febbraio), dunque, lo svincolo di Termini, al km 25,800 dell’autostrada A-19 Palermo-Catania, chiuderà al traffico sia in entrata che in uscita.

La protesta

“Siamo in attesa di leggere l’ordinanza Anas – afferma l’assessore alla polizia municipale Gaetano Castellana. – La presunta chiusura prolungata e per diversi mesi dello svincolo sarebbe un disastro per l’economia di buona parte dei commercianti di Termini alta”, dice alzando il grido di allarme dei titolari delle attività commerciali nate nella prossimità dello svincolo autostradale A19 al servizio della importante pedonalizzazione. Diversi i bar che insistono nella zona, ma anche rifornimenti di benzina e servizi vari.