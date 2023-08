Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 52enne di origine rumena, per lesioni personali e tentato omicidio. A seguito di una richiesta pervenuta all’utenza telefonica di pronto intervento 112 NUE, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione nel centro di Furci Siculo, dove era stata segnalata una lite tra vicini. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno subito bloccato il presunto aggressore, identificandolo nel 52enne rumeno che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, per futili motivi di vicinato, aveva aggredito un 50enne cittadino marocchino, verosimilmente con un coltello, procurandogli lievi lesioni alla schiena e ad una mano.

La testimonianza

Raccolte le dichiarazioni della vittima, soccorsa e trasportata nel vicino ospedale di Taormina dai sanitari del 118, e di alcuni testimoni presenti, i Carabinieri hanno avuto modo di apprendere che il 52enne aveva sferrato un fendente alla schiena del malcapitato marocchino che, nel tentativo di difendersi, aveva riportato anche ferite alla mano. La perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione del 52enne, ha consentito ai militari di trovare un coltello di 50 cm circa, ancora attinto da tracce ematiche, verosimilmente utilizzato dall’aggressore.

Il sequestro dell’arma

L’arma è stata sequestrata e il 52enne arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto presso la Casa Circondariale di Messina. Oggi, all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e disposto la misura cautelare in carcere per il 52enne rumeno.

L’accoltellamento a Gela

Un uomo di 64 anni è stato accoltellato questa mattina alle 10 in via Aldisio a Gela in provincia di Caltanissetta durante una lite.

L’uomo, che ha ricevuto una coltellata al fianco, in un primo momento è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Gela per poi essere trasferito a Caltanissetta dove i medici sono intervenuti chirurgicamente. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che stanno indagando.

Accoltellamento a Palermo, denunciato un ragazzo di 19 anni

Nei giorni scorsi a Tommaso Natale, quartiere di Palermo, è stato denunciato a piede libero per lesioni uno dei partecipanti ad una rissa di ieri nella corso della quale un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato ad un fianco riportando una lesione ad un rene. Per gli investigatori della squadra mobile sarebbe stato lui a ferire il giovane al fianco sinistro. Il ragazzo è ricoverato nel reparto di urologia dell’ospedale Villa Sofia e la sua prognosi è ancora riservata.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di Palermo alla base della rissa c’è il fidanzamento fra due ragazzini osteggiato dalla famiglia di lei. Ed è stato proprio il fratello della ragazza a chiedere un incontro chiarificatore con il fidanzatino. Di fatto non voleva che frequentasse sua sorella. Questo hanno raccontato i testimoni agli inquirenti.

