Anas (società del Gruppo FS) questa mattina ha completato ulteriori 3,034 km di nuovo tracciato lungo l’itinerario Nord Sud della strada statale 117 “Centrale Sicula”.

Il lotto

Il Lotto, denominato B2, si sviluppa dal km 19 al km 23,200 della SS 117 ed è parte dell’itinerario Nord-Sud che, nell’ambito delle infrastrutture di trasporto siciliane, rappresenta il collegamento diretto tra la fascia costiera tirrenica (in corrispondenza a Santo Stefano di Camastra) e la costa del canale di Sicilia (a Gela).

In particolare, il tratto Nord (lotti A, B e C), dalla costa tirrenica collega in sequenza: i comuni di Santo Stefano di Camastra, Reitano, Mistretta, Nicosia e Leonforte, sino ad innestarsi sull’Autostrada A19 Palermo-Catania. Nello specifico, il Lotto B2 in argomento è ricompreso tra i lotti B di collegamento tra i Comuni di Mistretta e Nicosia.

Gli interventi

Gli interventi su tale lotto hanno interessato i lavori di sistemazione e di ammodernamento della SS 117 alla categoria C2 – strada extraurbana secondaria – (piattaforma da 9,50 metri con una corsia per senso di marcia da 3,50 metri e due banchine da 1,25 metri) ricadente nel Comune di Mistretta (provincia di Messina).

Le opere d’arte maggiori interessate dai suddetti lavori di ammodernamento sono state: i viadotti “Salice”, “Rogillo 1”, “Rogillo 2” e “Montagna”; le gallerie artificiali “Salice 1” e “Salice 2”.

Con l’apertura odierna si rende totalmente transitabile l’intero lotto ammodernato. Con la realizzazione del Lotto B2, attraverso l’eliminazione delle viziosità planimetriche del vecchio tracciato e l’adeguamento della piattaforma alla sezione tipo C2, si è determinata una riduzione del tratto stradale di 1,200 km circa, ed il miglioramento delle condizioni di circolazione in termini di sicurezza, comfort di marcia e tempi di percorrenza.

Il finanziamento dell’intervento – per complessivi 72,3 milioni di euro – trova copertura nella Delibera CIPE 35/2005 per l’importo di 53,5 milioni e nel Contratto di Programma 2013 per l’importo di € 18,8 milioni.

Le parole di Aricò

“Continua in stretta sinergia con ANAS l’ammodernamento delle strade e delle autostrade della Sicilia. La SS 117 Centrale Sicula è una fondamentale arteria di collegamento che unisce una serie di comuni sino ad innestarsi sull’autostrada, migliorando la viabilità non soltanto per i siciliani ed i visitatori che transitano nelle strade del centro Sicilia, ma anche e soprattutto ai trasporti commerciali che servono tutta l’area centrale, che da oggi potranno effettuare trasporti più rapidi ed in sicurezza a servizio in tutte le attività commerciali ed industriali della zona. Un investimento di oltre 70 milioni che contribuisce in maniera rilevante al miglioramento della viabilità in Sicilia” Così l’Assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò.