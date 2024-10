Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i controlli nel territorio di loro competenza. In particolare, durante la notte di sabato, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio con l’obiettivo di aumentare la presenza e la percezione di sicurezza, soprattutto nel centro di Milazzo e nei comuni limitrofi, lungo le principali arterie stradali.

Numerose violazioni del Codice della Strada

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno controllato oltre 70 veicoli e più di 110 persone, riscontrando diverse violazioni al Codice della Strada, alcune delle quali mettono a repentaglio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente con recidiva nel biennio e rifiuto di sottoporsi all’accertamento per l’uso di alcol o stupefacenti.

Denunce per reati vari

Oltre alle violazioni del Codice della Strada, i Carabinieri hanno denunciato altre dieci persone per vari reati, tra cui sottrazione di cose sottoposte a sequestro, porto abusivo di armi, inosservanza di provvedimenti dell’autorità, violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale e invasione di edifici. Inoltre, tre individui sono stati denunciati per combustione illecita di rifiuti, poiché sorpresi a bruciare cumuli di rifiuti e sterpaglie, con il rischio di innescare incendi.

Lavoro nero e sospensione attività commerciale

I Carabinieri, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno effettuato controlli anche nelle attività commerciali di Milazzo. Il titolare di un ristorante è stato denunciato per non aver sottoposto i dipendenti alla visita medica obbligatoria e per la mancata formazione sulla sicurezza sul lavoro. Sono stati scoperti anche tre lavoratori in nero, con conseguente sospensione dell’attività. Al titolare sono state comminate ammende e sanzioni per un totale di oltre 28.000 euro.