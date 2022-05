Controlli periodici

Dal prossimo lunedì, 9 maggio, chiude in notturna uno dei due svincoli di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, lungo l’autostrada Palermo-Messina, A20. Lo fa sapere Autostrade Siciliane, la società partecipata regionale che si occupa della gestione dell’importante arteria stradale.

I controlli dei cavalcavia avviati da Autostrade Siciliane

“Per il calendario periodico di verifica delle condizioni di vetustà e sicurezza dei cavalcavia delle autostrade A18 e A20, nei prossimi giorni Autostrade Siciliane effettuerà le ordinarie prove geognostiche e geologiche sul manufatto numero 15, che corrisponde all’uscita di Barcellona Pozzo di Gotto sulla Messina-Palermo”, Così regita la nota della società Autostrade Siciliane.

Gli orari di chiusura dello svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto

Come confermato, i tecnici chiamati per la verifica delle condizioni dei cavalcavia delle autostrade A18 e A20, saranno impegnati nelle indagini da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, tra le ore 22.00 e le ore 06.00, e pertanto solo nelle ore notturne, utili all’esecuzione delle indagini, verrà chiuso al traffico lo svincolo di Barcellona in uscita per chi proviene da Messina.

Proseguono i lavori di Anas sulla SS640

Proseguono gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la nuova sede della statale 640 “Strada degli Scrittori”. Da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, in fascia oraria diurna compresa tra le ore 6 e le ore 20, rimarrà chiusa la rampa di svincolo normalmente utilizzata per i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento, Caltanissetta, Gela. Il percorso alternativo, pertanto, prevede di raggiungere il successivo svincolo Ponte Cinque Archi, dove potere reimmettersi in autostrada in direzione Catania e uscire allo svincolo di Caltanissetta.