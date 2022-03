Danni e incidenti

Sulla A18 è stato chiuso il tratto tra Rosolini e Noto e sulla A20 quello tra Cefalù e Buonfornello. Il maltempo fa sentire i propri straschichi. In particolare, sulla A18 Sicracusa-Gela, a causa del cedimento di una veletta del cavalcavia numero 5 (al km 26,350) è stata disposta la temporanea chiusura al traffico del tratto compreso tra lo svincolo di Noto (km 24,700) e lo svicolo di Rosolini (km 40,100), in entrambi i sensi di marcia. Pertanto chi si muove in direzione Gela deve osservare l’uscita obbligatoria a Noto, per rientrare allo svincolo di Rosolini; chi invece è in transito in direzione Siracusa deve osservare l’uscita obbligatoria a Rosolini, per rientrare al casello di Noto.

Incidente sulla A20, mezzo pesante vola da viadotto

Sulla A20 Messina-Palermo è invece temporaneamente chiuso il tratto autostradale tra Cefalù e Buonfornello, in entrambi i sensi di marcia. Nella notte le avverse condizioni meteo e un incidente occorso ad un mezzo pesante, che ha perso il controllo volando dal viadotto Calzata, hanno determinato la chiusura del tratto autostradale e conseguentemente non è possibile al momento utilizzare l’entrata di Buonfornello in direzione Messina, mentre chi si muove in direzione Palermo deve osservare l’uscita obbligatoria al casello di Cefalù. Sono attualmente in corso le verifiche tecniche utili a definire i prossimi interventi da predisporre e i tempi di riapertura delle tratte autostradali.

Riaperta la A20

Autostrade Siciliane ha fatto sapere che in mattinata, sulla A20 il tratto autostradale tra Cefalù e Buonfornello è stato riaperto in direzione Palermo. Rimane ancora chiuso in direzione Messina.

Alberi in strada, chiusa la A19

Il forte vento che sta spirando in queste ore sul capoluogo siciliano sta causando diversi danni. Sono tante le chiamate al centralino del 112, al fine di segnalare situazioni di pericolo. Il caso più eclatante si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Tre alberi sono caduti in seguito alle forti raffiche di vento che stanno spirando sul capoluogo siciliano. Uno di questi si è abbattuto sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo di Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone. Il traffico però è paralizzato. L’arbusto infatti ostruisce tutta la sede stradale, impedendo il passaggio ai mezzi che si trovano in questo momento incolonnati sulla carreggiata.

Autostrada riaperta

L’autostrada è stata riaperta dopo che Vigili del Fuoco e protezione civile hanno liberato la sede stradale. Le operazione di rimozione di alberi e rami caduti in strada sono continuate in città e in provbincia per tutta la notte e in parte dovranno essere ultimate nel corso della giornata