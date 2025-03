Il Comando del Corpo di Polizia municipale di Messina ha disposto nuovi servizi di controllo della velocità e delle infrazioni al Codice della Strada, con l’obiettivo di prevenire i sinistri stradali e migliorare la sicurezza urbana. Da lunedì 10 marzo a domenica 16 marzo 2025, saranno attivi controlli con autovelox su diverse arterie viarie e il dispositivo “Scout” per il rilevamento delle violazioni in materia di divieto di sosta.

Aree interessate dai controlli con Autovelox

Le verifiche della velocità riguarderanno alcuni dei tratti stradali più trafficati della città, nello specifico:

Strada Statale 114 Giampilieri (km 15,000 – km 15,700)

Strada Statale 113 San Saba (km 26,000 – km 26,600)

Strada Statale 113 Spartà (km 21,400 – km 22,400)

Strada Statale 113 Mortelle (km 11,700 – km 12,200)

Via Circuito Torre Faro

Via Consolare Pompea (km 7,500 – km 8,000)

Viale Giostra (tra via San Jachiddu e l’Istituto scolastico Maiorana)

Strada Statale 114 Pistunina (km 5,200 – km 5,800)

Strada Statale 114 Galati (km 9,100 – km 10,000)

Strada Statale 114 Briga Marina (km 13,100 – km 13,700)

Strada Statale 114 Giampilieri Marina (km 15,000 – km 15,700)

Cos’è il sistema Scout e dove verrà utilizzato

Il sistema “Scout” è un dispositivo elettronico montato sui veicoli della Polizia municipale che consente di rilevare automaticamente le infrazioni relative al divieto di sosta mentre il mezzo è in movimento. Il dispositivo scansiona le targhe dei veicoli in sosta vietata e registra le infrazioni in tempo reale.

A Messina, il sistema “Scout” sarà operativo nelle seguenti aree:

Via Marco Polo

Viale San Martino (da via Vittorio Emanuele a via Tommaso Cannizzaro A/R)

Via Santa Cecilia (da via Cesare Battisti a via La Farina A/R)

Via La Farina A/R

Via Tommaso Cannizzaro (da corso Cavour a viale Italia)

Via Malpighi A/R

Piazza della Repubblica

Piazza Duomo (isola pedonale)

Corso Garibaldi (da via Tommaso Cannizzaro a viale Giostra A/R)

Via Cesare Battisti (da piazza Zaera a largo San Giacomo A/R)

Viale Boccetta (da corso Garibaldi a via P. Umberto A/R)

Viale della Libertà (da rotatoria Annunziata a viale Giostra A/R)

Obiettivi e raccomandazioni della Polizia municipale di Messina

L’iniziativa rientra in un piano di sicurezza stradale volto a ridurre il numero di incidenti dovuti all’eccesso di velocità e alla sosta selvaggia. La Polizia municipale invita tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e le norme sulla sosta, evitando parcheggi in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

L’obiettivo principale è garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada, riducendo i comportamenti scorretti e prevenendo situazioni di pericolo. Gli automobilisti sono dunque esortati a prestare la massima attenzione durante la guida, rispettando i limiti e le disposizioni del Codice della Strada per una circolazione più sicura ed efficiente.