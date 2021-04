Per i troppi assembramenti di ieri

Il primo cittadino ha annunciato l’ordinanza via social

Ieri assembramenti nella spiaggia di Torre Faro

De Luca “Non si riesce a trovare un punto di equilibrio”

Prevenire è meglio che curare. E così, Cateno De Luca, sindaco di Messina è intenzionato a vietare le uscite di casa ai sui concittadini in vista della festività dell’1 maggio per evitare possibili assembramenti e comportamenti pericolosi in ottica Covid19 anche durante la giornata della Festa dei lavoratori.

“Non ho posto divieti, ma dopo gli assembramenti di ieri, l’1 maggio farò un’ordinanza con cui vieterò a tutti di uscire da casa”. Il primo cittadino della città dello Stretto ha commentato così su Facebook riferendosi alla folla di giovani ieri in città, in occasione del 25 aprile, in particolare sulla spiaggia di Torre Faro.

“Non si riesce a trovare un punto di equilibrio – ha aggiunto – non ho voluto fare un’ordinanza perché ho pensato che la gente è esasperata, ma nessuno è più esasperato degli imprenditori le cui attività stanno saltando e delle famiglie che hanno perso i propri cari”.

Sabato somministrate quasi mille dosi

Sabato alla Fiera di Messina si è registrato un numero importante di vaccinazioni effettuate. Quasi mille, 978 per l’esattezza ripartire così: AstraZeneca: 70; Pfizer: 743; Moderna: 165.

“Alla Fiera di Messina – ii legge nel comunicato – stamane si sono registrati importanti numeri che dimostrano da un lato, l’enorme voglia della cittadinanza di aderire alla campagna vaccinale per superare presto l’emergenza pandemica, dall’altro il facile e veloce superamento di piccole anomalie e problemi in sede di prenotazione, sul portale gestito a livello nazionale”.

Il commissario ad acta per l’emergenza Covid di Messina Alberto Firenze ha delegato alla protezione Civile l’organizzazione dell’esterno dell’Hub, per evitare eventuali assembramenti.

Mentre ieri, una nota dell’ufficio commissariale per l’emergenza Covid 19 a Messina recitava: “Nel giorno della liberazione si conferma un successo l’iniziativa Open Weekend del governatore Nello Musumeci di aprire hub e presidi ospedalieri siciliani e accogliere chi vuole essere vaccinato con le tre tipologie al momento disponibili anche senza prenotazione, rientrando naturalmente nelle età previste”.