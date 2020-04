Ha sparato colpi d’arma da fuoco contro l'auto

La Polizia di Stato di Messina ha arrestato Manlio Lo Piano, 23 anni, accusato di danneggiamento aggravato, detenzione e porto illegali di arma. L’uomo è ritenuto responsabile del danneggiamento di autovettura a Mili San Marco ed è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica messinese.

I fatti sono avvenuti martedì 21 aprile quando la Sala Operativa della Questura è stata informata dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un’auto parcheggiata nel villaggio di Mili San Marco. Il veicolo era stato danneggiato da diversi colpi d’arma da fuoco e presentava il lunotto posteriore infranto, il parabrezza anteriore ed i sedili forati. Sul posto anche la Polizia Scientifica.

Le attenzioni degli investigatori s sono concentrate sul giovane messinese di ventitré anni. In seguito alle indagini, il giovane è stato rintracciato dal personale della Squadra Mobile. Tramite del legale di fiducia, ha fatto sapere di essere intenzionato ad offrire collaborazione agli inquirenti per fare piena luce sul fatto. Il ragazzo ha spiegato i motivi del danneggiamento riconducibili a recenti attriti sorti e un usuario, proprietario del mezzo. Il ragazzo è stato portato in carcere.