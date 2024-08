Iniziativa di Liberty Lines e Sais Autolinee

Liberty Lines e Sais Autolinee annunciano una nuova collaborazione per semplificare l’esperienza di viaggio per i passeggeri che transitano tra le isole Eolie e Milazzo. A partire da oggi, sarà possibile acquistare congiuntamente i biglietti per le tratte urbane di Sais Autolinee a Milazzo e per gli aliscafi di Liberty Lines, sia sul sito libertylines.it che presso tutte le biglietterie sociali della compagnia di navigazione.

Le dichiarazioni di Liberty Lines e Sais Autolinee

“Offrire la possibilità di acquistare i titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale direttamente attraverso il nostro sistema di vendita rappresenta un passo significativo verso l’intermodalità del trasporto – afferma Nunzio Formica, direttore commerciale di Liberty Lines – questa iniziativa rende più semplice e conveniente per i nostri passeggeri il passaggio tra diversi mezzi di trasporto”.

Anche Vincenzo Asaro, direttore di SAIS Autolinee, esprime soddisfazione per l’accordo: “L’integrazione della nostra piattaforma di vendita con la rete di Liberty Lines segna un importante avanzamento nella nostra strategia di migliorare l’accesso ai servizi di trasporto pubblico. L’interoperabilità dei sistemi di bigliettazione rappresenta una soluzione innovativa che, siamo certi, sarà apprezzata da tutti coloro che viaggiano tra Milazzo e le isole Eolie”.

Questa partnership si inserisce in un contesto di collaborazioni già avviate da Liberty Lines con altre compagnie di trasporto, come Atm Messina e Atam Reggio Calabria, tutte orientate a offrire ai passeggeri un servizio di trasporto sempre più integrato e comodo. L’obiettivo comune è quello di facilitare gli spostamenti e migliorare l’efficienza del trasporto pubblico locale, offrendo soluzioni che rispondano alle esigenze dei viaggiatori moderni.

Un biglietto unico per visitare i musei

E’ nato il mese scorso il “Palermo Culture Pass”, un biglietto unico per visitare quattro tra i luoghi più conosciuti di Palermo: il Museo Salinas, lo Steri, l’Orto botanico, Palazzo Riso. Il costo del ticket è di 23,20 euro, con un risparmio del 20 per cento rispetto all’acquisto dei singoli tagliandi.

Sono oltre 35 mila le strutture turistico-ricettive in Sicilia caricate sulla Banca dati nazionale, segno di un sempre più completo monitoraggio dell’offerta regionale e di una progressiva emersione di tutte le realtà affinché operino in piena trasparenza.

È l’esito della fase pilota per il popolamento della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (Bdsr), a cui la Regione Siciliana ha aderito attraverso il dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo. La Sicilia è, infatti, la settima Regione italiana ad aderire alla fase sperimentale dell’interoperabilità tra banche dati (nazionale e regionali) e da oggi anche i cittadini e gli operatori siciliani possono richiedere il Codice identificativo nazionale (Cin) da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili.