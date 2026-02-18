Il versante a monte del centro abitato presenta forti pendenze e una vegetazione quasi assente. Questa condizione ha accelerato l’erosione superficiale e favorito nel tempo una serie di frane che hanno danneggiato anche la viabilità urbana. Le lesioni sono ancora visibili, in particolare nelle vie Roma e San Giorgio.

Il distacco e il rotolamento di pietre dal costone roccioso aumentano il livello di pericolo, soprattutto per chi percorre la circonvallazione SS. Salvatore-Pantano, che si sviluppa a valle dell’area instabile.

Contrada Spafaro-San Giorgio è tra le zone più delicate del territorio comunale. La conformazione del terreno e l’azione degli agenti atmosferici hanno reso il pendio sempre più fragile. Gli smottamenti hanno compromesso sia la stabilità dei terreni sia le infrastrutture. Le strade presentano fessurazioni e cedimenti, mentre le abitazioni vicine al costone restano esposte a un rischio costante.

In questo contesto, l’intervento finanziato mira a ridurre la vulnerabilità dell’area e a garantire condizioni di sicurezza più solide per residenti e automobilisti.