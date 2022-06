Inutili i soccorsi

Un uomo di 65 anni è morto a Sant’Angelo di Brolo, nel Messinese, a causa di un incidente avvenuto in campagna, l’uomo è morto schiacciato dal suo trattore. La vittima è Michele Sereno di 65 anni.

La tragedia nelle campagne

L’anziano è rimasto schiacciato dal mezzo di trasporto che si è ribaltato mentre stava arando un terreno di sua proprietà. E’ accaduto ieri pomeriggio. L’uomo era titolare di un’impresa edile a Firenze ma aveva fatto ritorno al suo paese natio per trascorrere i pomeriggi nella sua abitazione di campagna con i familiari. Proprio uno dei parenti ha dato l’allarme ma i soccorsi si sono rivelati inutili: per lui non c’era più nulla da fare.

Incidente simile a Santa Lucia del Mela

Un incidente simile è avvenuto lo scorso 13 giugno a Santa Lucia del Mela, sempre nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, un uomo, P. F., avrebbe perso il controllo del trattore che guidava e sarebbe finito schiacciato dal mezzo. Il sinistro è avvenuto in zona San Nicola e, nonostante l’intervento di vigili del fuoco e operatori del 118, per P. F. non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Una tragedia simile ha colpito anche la comunità di Favara, in provincia di Agrigento. Lì un uomo, un agricoltore, è morto schiacciato dal suo trattore in quello che sembra l’ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia.

La tragedia nel Palermitano

Un militare in pensione di 70 anni Mario Affronti è morto a Lercara Friddi mentre si trovava su un trattore nel proprio terreno in contrada Malpasso. L’uomo stava arando il suo terreno quando è stato colto da malore ed è caduto dal mezzo. Per Affronti non c’è stato nulla da fare i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo. Il medico legale ha constatato il decesso e la procura ha disposto la restituzione la salma alla famiglia, Il trattore senza controllo si è ribaltato. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi per eseguire i rilievi e accertare cosa sia successo.

Immagine di repertorio