Edoardo Bennato scatta un selfie a Taormina in attesa del concerto al Teatro Antico

13/08/2020

“Dalla bellissima città di Taormina, aspettando di suonare nello splendido Teatro Antico… #tantaroba”. Così Edoardo Bennato saluta così i suoi fans, pubblicando un selfie da Piazza IX Aprile, in attesa del concerto di al Teatro Antico di Taormina. Più di due ore di rock in scaletta oggi, 13 agosto. per “festeggiare” i 40 anni dall’uscita di “Sono solo canzonette”, un disco “cult”, un concept-album ispirato a “Peter Pan”. Nel corso della serata Edoardo Bennato, accompagnato dalla Be Band, ripercorrerà parole e musica che hanno portato al successo del disco e tutti i suoi più grandi successi. Grazie a questo album Bennato nel luglio del 1980 riempii per primo in Italia 15 stadi consecutivi: Genova, Napoli, Udine, Torino, Ancona, Pescara, San Siro, dove per la prima volta, un concerto registrò il record di più di 70 mila spettatori. Il concerto di Taormina è inserito nel cartellone del Wave Summer Music. Il Festiva itinerante, nato da un’idea di Giuseppe Rapisarda Management ed organizzato da Gente in Movimento, punta a valorizzare il territorio siciliano grazie ad una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta del turismo musicale legato agli eventi e vede la collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Taormina, del Comune di Catania, del Comune di San Giovanni La Punta e della Fondazione Taormina Arte. Tutti i concerti previsti nel Wave Summer Music saranno realizzati nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di Covid 19. Sarà consentita la fruizione del pubblico in piena sicurezza consentendo agli utenti di poter assistere agli eventi in tutta tranquillità grazie ai posti numerati su pianta.

