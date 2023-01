Un disegno di legge

Il piccolo Elky, un bimbo del Burundi affetto da una grave malformazione al cuore interventricolare, è stato operato con successo dall’equipe del professor Agati nel Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina (ME) e ieri è stato dimesso dall’ospedale. Grazie all’intervento, Elky potrà tornare alla sua vita normale e giocare con i suoi coetanei. Lo fa sapere Totò Cuffaro, commissario regionale della Democrazia Cristiana Nuova.

Grazie all’intervento eseguito, Elky potrà tornare alla sua vita normale

Cuffaro e la Onlus AiutiamoilBurundi, che ha permesso il trasferimento di Elky e della sua mamma in Sicilia, stanno lavorando per permettere ad altri bambini di essere operati in modo che possano avere la stessa fortuna di Elky.

Presentato un disegno di legge

“Abbiamo infatti presentato un disegno di legge all’Ars, affinchè i medici possano recarsi in Burundi per prestare la loro azione di volontariato e vorremmo inserire la possibilità, per le persone che porteremo in Sicilia per essere curate, possano essere ricoverate nei nostri ospedali senza trafile burocratiche. Un modo semplice per aiutare la popolazione, ma di grande valenza umanitaria”, aggiunge Cuffaro. Il commissario regionale conclude sottolineando che “è la cosa più bella e più giusta che una terra come la Sicilia possa offrire e invitando tutti a fare un passo avanti insieme per aiutare altri piccoli bambini come Elky a continuare a vivere”.

Presto potrà tornare in Africa

Come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, il piccolo è stato operato dai medici dell’ospedale Bambino Gesù presso il Centro cardiologico pediatrico mediterraneo di Taormina e presto, dopo il normale decorso post-operatorio, potrà tornare in Africa. “L’associazione Aiutiamo il Burundi ringrazia quanti, con la loro generosità, ci hanno dato la possibilità di poter far arrivare Elky e la sua mamma dal Burundi perché potesse operarsi in Sicilia – così aveva detto Cuffaro che si è occupato del caso -. Un bambino che non avrebbe avuto una vita, potrà avere una vita, la sua vita”.