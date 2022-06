Elezioni amministrative, nel Messinese eletti i primi 5 sindaci, Cundari a Gaggi I RISULTATI

Gaetano Ferraro di

13/06/2022

Elezioni in provincia di Messina e spoglio, i risultati aggiornati su questa pagina. In provincia di Messina sono 38 i comuni al voto con alcune sfide interessanti, in primis quello del capoluogo. Qui i risultati dei Comuni in provincia di Messina.

I dati in aggiornamento

Messina (proporzionale) – Su otto sezioni: De Domenico 583, Sturniolo 43, Totaro 46, Basile 1272, Croce 525, bianche 37, nulle 71.

Acquedolci (maggioritario) – I candidati sono Salvatore Caputo, Ciro Gallo e Alvaro Riolo

Alcara Li Fusi (maggioritario) – Superato il quorum, eletto sindaco Ettore Dottore

Capri Leone (maggioritario) – I candidati sono Giorgio Caputo e Bernardette Grasso

Castelmola (maggioritario) – I candidati sono Angelo D’Agostino e Orlando Russo

Castroreale (maggioritario) – I candidati sono Claudia Bucca, Andrea Calabrò e Giuseppe Mandanici

Cesarò (maggioritario) – Sindaco eletto l’unica candidata in lizza Katia Ceraldi, quorum superato

Fiumedinisi (maggioritario) – I candidati sono Luigi Caminiti e Giovanni De Luca

Francavilla di Sicilia (maggioritario) – I candidati sono Vincenzo Pulizzi, Alessandro Vaccaro e Laura Vaccaro

Furnari (maggioritario) – I candidati sono Maurizio Crimi, Antonino Fazio, Felice Germanò e Salvatore Mendolia

Gaggi (maggioritario) – Viene eletto Giuseppe Cundari

Gallodoro (maggioritario) – I candidati sono Alfio Currenti e Valerio D’Agostino

Itala (maggioritario) – I candidati sono Sebastiano D’Angelo e Daniele Laudini

Letojanni (maggioritario) – Alessandro Costa, unico candidato, è stato eletto sindaco grazie al superamento del quorum

Librizzi (maggioritario) – I candidati sono Renato Di Biasi, Nunzio Scaglione e Francesco Tricoli

Lipari (maggioritario) – I candidati sono Emanuele Carnevale, Annarita Gugliotta, Riccardo Gullo e Gaetano Orto

Malfa (maggioritario) – Sindaco Clara Rametta, per l’elezione dell’unica candidata in corsa quorum raggiunto

Merì (maggioritario) – I candidati sono Filippo Bonansinga e Felice Borghese

Montalbano Elicona (maggioritario) – I candidati sono Filippo Taranto e Nino Todaro

Motta d’Affermo (maggioritario) – I candidati sono Sebastiano Adamo e Angelo Marinaro

Nizza di Sicilia (maggioritario) – I candidati sono Natale Briguglio e Giuseppe Di Tommaso

Novara di Sicilia (maggioritario) – I candidati sono Salvatore Bartolotta e Gino Bertolami

Pagliara (maggioritario) – I candidati sono Giovanni Giacò, Sebastiano Gugliotta e Rosa Puliatti

Pettineo (maggioritario) – I candidati sono Pino Barberi e Domenico Ruffino

Piraino (maggioritario) – I candidati sono Salvatore Cipriano e Diego Cusmano

Reitano (maggioritario) – I candidati sono Pietro Puleo e Salvatore Salvaggio

Roccella Valdemone (maggioritario) – I candidati sono Gianfranco Orsina e Pippo Spartà

San Pier Niceto (maggioritario) – I candidati sono Luigi Calderone e Domenico Nastasi

San Piero Patti (maggioritario) – I candidati sono Nino Franco e Cinzia Marchello

Santa Marina Salina (maggioritario) – I candidati sono Domenico Arabia e Santino Ofria

Santa Teresa di Riva (maggioritario) – I candidati sono Nino Bartolotta e Danilo Lo Giudice

Sant’Alessio Siculo (maggioritario) – I candidati sono Domenico Aliberti e Giuseppe Riggio

Santo Stefano di Camastra (maggioritario) – I candidati sono Francesco Re e Marila Re

Saponara (maggioritario) – I candidati sono Cosimo Bertino e Giuseppe Merlino

Sinagra (maggioritario) – I candidati sono Emanuele Giglia, Nino Musca e Carmelo Rizzo

Torrenova (maggioritario) – I candidati sono Salvatore Castrovinci, Serena Giuliano e Maria Tiziana Scolaro

Venetico (maggioritario) – I candidati sono Nino La Guidara e Francesco Rizzo

Villafranca Tirrena (maggioritario) – I candidati sono Giuseppe Cavallaro e Mario Russo

L’attenzione a Messina

Il voto è avvenuto nella sola giornata di ieri, 12 giugno e l’affluenza è in calo un po’ ovunque rispetto alla tornata elettorale precedente. Dopo i dati delle affluenze, ecco quindi i risultati dei comuni al voto nelle amministrative 2022. Occhi puntati su Messina e su tanti altri grossi centri del messinese. Qui sono in tutto 24 le liste che si presentano al voto per sostenere 5 candidati a sindaco. I candidati sono Francesco “Franco” De Domenico, Maurizio Croce, Federico Basile, Luigi “Gino” Sturniolo, Salvatore Totaro. Francesco “Franco” De Domenico (Centrosinistra) è sostenuto da Coalizione Civica per Messina Alternativa Ecologista Inclusiva, De Domenico Franco Sindaco, Movimento 5stelle 2050, Partito Democratico mentre Maurizio Croce (Centrodestra) è appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Giov@ni X Messina, Maurizio Croce Sindaco, Noi con l’Italia Dc Democrazia Cristiana, Ora Sicilia, Partito Animalista la Spiga, Unione di centro. Sono 254 le sezioni che verranno scrutinate durante lo spoglio. Per Messina, contrariamente per Palermo, non sono arrivati exit poll.