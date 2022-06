oggi a messina

Supportare le piccole e medie imprese nei loro progetti di internazionalizzazione per la crescita, lo sviluppo e la competitività del business sfruttando le opportunità offerte dal digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, e presentato stamattina a Messina.

Cos’è Alibaba.com

Alibaba.com è una piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B, rivolto cioè ad altre realtà di business, e conta 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5900 categorie merceologiche. Si tratta quindi di una vetrina che permetterà alle imprese locali di portare il made in Sicily sui mercati esteri con ancora maggior vigore, ma non solo.

Le opportunità offerte dalla partnership

Grazie alla partnership di Sicindustria/Enterprise Europe Network con Alibaba.com le aziende avranno infatti l’opportunità di essere affiancate e usufruire di un supporto qualificato per la gestione dell’account e la costruzione di una specifica strategia di vendita; saranno, quindi, accompagnate lungo tutto il percorso per ottimizzare gli strumenti e amplificare le opportunità di business.

Una vetrina di prestigio sui mercati internazionali

“La digitalizzazione dei canali di vendita – ha detto in apertura dei lavori il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza – è un’opportunità che le nostre imprese non possono perdere e un accordo come quello che abbiamo siglato con Alibaba.com è assolutamente strategico per avere una vetrina di prestigio sui mercati internazionali con un proprio negozio online per l’esposizione e la vendita dei prodotti”.

Valorizzare le eccellenze di ogni singola regione italiana

“In Alibaba.com – ha sottolineato Luca Curtarelli, Country Manager di Alibaba.com Italy, Spain and Portugal – lavoriamo ogni giorno per valorizzare le eccellenze di ogni singola regione italiana all’estero e siamo felici di questa partnership che ci permette di supportare il tessuto imprenditoriale siciliano, rivelandosi un’ulteriore prova, da parte delle imprese locali, della volontà di emergere nel mondo sfruttando la leva digitale. La nostra infrastruttura tecnologica, le persone, le risorse e i percorsi educativi saranno a disposizione delle PMI siciliane. Spero tra un anno di essere qui a raccontare i successi raggiunti insieme”.

La ricerca di nuovi e potenziali mercati

Giada Platania, responsabile dell’Area Internazionalizzazione di Sicindustria/Een, ha aggiunto come Sicindustria/Enterprise Europe Network “già da anni lavori al fianco delle imprese per sostenerle nel percorso di internazionalizzazione, valorizzandone le strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati così da far cogliere loro le opportunità offerte dal mondo digitale”.

Il 28 giugno un incontro delle imprese

Per conoscere nel dettaglio gli strumenti della piattaforma e-commerce, le possibilità di posizionamento della vetrina internazionale e le attività di supporto alla gestione dell’account, il prossimo 28 giugno si terrà un incontro delle Imprese con Alibaba.com.