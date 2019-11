l'impegno di rete ferroviaria italiana

“Rete Ferroviaria ha un programma di investimento importante per la Sicilia Orientale, in particolare stiamo già per concludere la conferenza dei servizi per il progetto di completamento del raddoppio delle linea ferroviaria Catania – Messina. E’ il progetto più importante in sviluppo non solo in Sicilia ma in tutto il Meridione, che vale due miliardi e trecento milioni di euro”.

A dirlo Salvatore Leocata, della Direzione Investimenti Area Sud di Rete Ferroviaria Italiana, oggi nella sede della Città metropolitana di Messina a margine del convegno organizzato dalla Cgil di Messina su “Infrastrutture fisiche e immateriali per ridisegnare lo sviluppo della Sicilia”.

“Speriamo di concludere l’approvazione del progetto – prosegue Leocata – entro gennaio, e avviare gli affidamenti entro il primo semestre dell’anno prossimo e nel 2021 i cantieri. E’ un intervento che ha valenza trasportistica perchè sostituirà la linea storica, avremmo il doppio binario, traffici veloci anche di tipo merci e si potrà accedere alle aree economiche di Messina e Catania in tempi rapidi“.