l'atteso spettacolo domani al teatro antico

Domani mercoledì 26 Agosto, alle 21.30, si concluderà la parte taorminese del tour del Festival Lirico dei Teatri di Pietra – manifestazione che ha riscosso unanimi e forti consensi dal pubblico e dalla critica – con una vera e propria serata evento presso il magnifico Teatro Antico di Taormina: Opera made in Sicily, le star siciliane della lirica internazionale.

Simone Alaimo, Pietro Ballo, Jessica Nuccio e Enea Scala, che hanno portato e continuano a portare alto il nome della Sicilia nel mondo, calcando i più prestigiosi palcoscenici internazionali, renderanno omaggio alla loro terra con uno straordinario recital lirico con musiche di Verdi, Bellini, Donizetti, Puccini, etc.

La manifestazione concertistica, che vedrà anche la partecipazione del Coro Lirico Siciliano (Oscar della Lirica 2017) diretto da Francesco Costa, prevederà una prima parte interamente belliniana: Vincenzo Bellini, nume tutelare dell’Ente lirico corale, sarà ampiamente omaggiato con l’esecuzione delle più pregnanti e immortali melodie tratte da Norma, I Puritani, etc.

Chicca della serata sarà la “Fantasia su Norma” di J. Leybach (in prima esecuzione assoluta nazionale) che sarà interpretata dal valente pianista Ruben Micieli, che, giovanissimo, è stato già vincitore di importanti premi pianistici in tutto il mondo e – anche questa estate – ha già incantato le platee dei teatri antichi con splendide esecuzioni, proprio nell’ambito del Festival Lirico dei Teatri di Pietra.

Il ricco e accattivante programma, eseguito da un parterre di cantanti che non hanno bisogno di presentazioni, proseguirà con suites da Macbeth, La Traviata, Il Trovatore, Lucia di Lammermoor e con una incursione nella canzone italiana d’autore con brani celebri come Musica Proibita, Tu che mi hai preso il cuor, Non ti scordar di me, …