la storia di francesca e nino

Il loro amore era sbocciato nel settembre del 2019, poco dopo l’estate, periodo in cui era scoccata la scintilla tra Francesca e Nino.

Sempre insieme

E da quel momento, avevano deciso di non separarsi più, al punto che su Facebook Nino aveva postato una foto di entrambi con l’immagine di un anello. Un messaggio ben preciso: non si sarebbero mai più separati ma nessuno di loro avrebbe potuto immaginare che avrebbero lasciato questa terra insieme per mano di un assassino.

Le foto ed i video dei fidanzati

Una coppia felice e sui social quel legame è sempre apparso intenso. In effetti, il 7 dicembre scorso compare sulla pagina social di Francesca un video di pochi secondi in cui dai sorrisi e dalle smorfie traspare la loro voglia di vivere. Lui si era stabilito in Inghilterra, si guadagnava da vivere nel settore della ristorazione ma non potendo tornare in Sicilia per le vacanze, Francesca avrebbe deciso di raggiungerlo per trascorrere il Natale insieme.

La tragedia

La tragedia si è consumata nella giornata di ieri ma su quanto accaduto nessuno ancora riesce a spiegarselo, nemmeno i vicini di casa del ragazzo, che viveva a Thornaby Road, a Thornaby, nello Yorkshire, hanno saputo dire nulla se non raccontare alla polizia di aver sentito qualcosa provenire da quella casa. Grazie a quella segnalazione le forze dell’ordine inglesi hanno trovato i due cadaveri.

Lo sgomento

Certo, c’è un fermato, un ventenne, ma ci sono tanti misteri sul movente di questo drammatico delitto, che è rimbalzato su tutti i media internazionali ma soprattutto ha stravolto per sempre le vite dei familiari delle vittime, sotto shock ed ancora increduli.

Qualcosa è successo alle tre e mezzo del pomeriggio”, ha raccontato uno degli abitanti di Thornaby Road, a Thornaby, nello Yorkshire; un ventunenne viene fermato, sospettato di omicidio, ma il “mistero” resta intatto, tanto che la polizia lancia un appello: “Se qualcuno ieri sera è passato da Thornaby Road, si metta in contatto con noi”.