erano originari della provincia di messina

Due fidanzati sarebbero stati assassinati in Inghilterra.

I loro corpi, senza vita, sono stati trovati in un’abitazione di Thornaby-on-Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del North Yorkshire.

Le vittime siciliane

Le vittime sono siciliane. Si tratta di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, entrambi comuni del Messinese. Avevano poco più di 20 anni.

La giovane aveva raggiunto il fidanzato per le festività

Nino Calabrò aveva trovato tempo fa occupazione nel settore della ristorazione, la sua ragazza lo aveva raggiunto per trascorrere insieme le vacanze natalizie. A trovare i corpi alcuni amici alle 14 di ieri. Sono stati loro a dare l’allarme Si indaga per omicidio.

Cosa dicono i media britannici

I media britannici hanno diffuso le dichiarazioni dell’ufficiale investigativo Peter Carr: “Un uomo e una donna sono purtroppo morti e un uomo rimane in custodia di polizia in relazione all’incidente. Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10:00 e le 11:00 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore contattateci”.

Arrestato un 21enne

Come riporta la Bbc, un uomo di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio ed è ancora in custodia della polizia. La Cleveland Police non ha confermato fino a oggi l’identità delle due vittime, rimbalzata invece dalla Sicilia da fonti italiane vicine alle loro famiglie.

I due giovani stavano insieme da tre anni

Nino Calabrò, originario di Milazzo, residente a Barcellona Pozzo di Gotto da alcuni anni, pare lavorasse esattamente come croupier al Grosvenor G Casino di Stockton-on-Tees. Nella sua pagina Facebook fissa al 27 settembre 2019 il fidanzamento con Francesca di Dio. Nel 2016 si era iscritto all’Università a Messina.

L’ultimo post insieme su facebook il 7 dicembre

Il 7 dicembre scorso, nel loro ultimo post su Facebook, facevano un occhiolino verso l’obiettivo dello smartphone Francesca Di Dio e Nino Calabrò. Erano fidanzati da più di tre anni, dal 27 settembre 2019, e nell’ultimo “boomerang” – un video breve che si ripete in loop -, girato nel pub The Thomas Sheraton, Di Dio scriveva di essere innamorata. A corredo del post quattro cuori.

IN AGGIORNAMENTO