le rassicurazioni dell'assessore

“Anche negli altri due focolai a Messina siamo intervenuti, perché si può lavorare per circoscriverli perché sono dei cluster e per limitare l’espansione del contagio“. Lo afferma, a Messina, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

“Al Neurolesi – spiega l’assessore – c’è stata la predisposizione di un protocollo sanitario e quindi il trasferimento in altri ospedali per i positivi, e il trasferimento dei negativi all’ospedale Piemonte e la sanificazione della struttura che verrà completata oggi. Per la casa di cura Cristo Re – aggiunge Razza – ho incontrato il direttore sanitario, abbiamo dato disposizione per effettuare i tamponi su tutti i pazienti e abbiamo dato disponibilità a rafforzare il personale. I positivi saranno portati in altre strutture per il resto saranno curati nella stessa struttura”.

Proprio oggi l’assessore è intervenuto durante l’evacuazione della casa di riposo Come d’Incanto di Messina, con il trasferimento degli ospiti e dei sanitari. Due anziani contagiati sono purtroppo deceduti. Gli altri, sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie della città.