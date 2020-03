contagiati al bonino pulejo e in una casa di riposo

In merito ai casi di contagio per Coronavirus che hanno riguardato alcune strutture della città di Messina e segnatamente l’Istituto Neurolesi ‘Bonino Pulejo’, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha inviato nel capoluogo peloritano il dirigente dell’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato Salvatore Scondotto per coordinare le necessarie misure di contenimento, così come previsto dai protocolli ministeriali.

In particolare, tutti i pazienti contagiati del ‘Bonino Pulejo’ sono stati già trasferiti presso il policlinico ‘Martino’ di Messina, mentre si sta procedendo alla sanificazione del presidio di contrada Casazza. I degenti non contagiati verranno infatti trasferiti presso altre strutture sanitarie del Messinese.

Ulteriori azioni di contenimento e contrasto al diffondersi del virus sono state applicate anche sul personale dell’Istituto Bonino Pulejo, in particolare per coloro che sono entrati in contatto con i pazienti positivi al Covid-19 è stato disposto il test del tampone.

Analoghe iniziative sono state intraprese anche per una casa di riposo della città dello Stretto.

Domani l’assessore Ruggero Razza presiederà una riunione in videoconferenza con tutti i manager delle aziende sanitarie del Messinese.