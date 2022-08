le vincite a rometta marea, sambuca di sicilia e sciacca

Sicilia fortunata al SuperEnalotto: nel concorso del 9 agosto, come riporta Agipronews, a Rometta Marea, in provincia di Messina, è stato centrato un “5” da 22.370,66 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria Etna di via Nazionale 630.

Jackpot supera i 251 milioni

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 251,8 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Doppietta al Lotto nell’Agrigentino

Ma non finisce qui. Doppietta al Lotto in Sicilia: a Sambuca di Sicilia e a Sciacca, in provincia di Agrigento, riporta ancora Agipronews, sono state centrate due vincite da 9.750 euro ciascuna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 640,8 milioni dall’inizio dell’anno.

Pioggia di soldi in Sicilia a fine luglio

E la Sicilia, recentemente, per quanto riguarda giochi e lotterie, sta risultando particolarmente fortunata.

A fine luglio tanti soldi a fortunati vincitori nella nostra Isola che hanno tentato la sorte con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto. Ad essere stati centrati tanti premi, quattro per l’esattezza, che hanno portato ad una vincita complessiva di ben 170 mila euro. I fortunati sono stati in grado anche di beccare un terno secco, un 8 “doppio oro” e un “5” nei diversi concorsi a premi in cui si sono cimentati ed hanno tentato la sorte.

I premi

Il premio più consistente è arrivato con il 10eLotto che si basa sul principio dell’estrazione casuale di 20 numeri vincenti su 9. A Vittoria, in provincia di Ragusa, riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha vinto 100mila euro con un 8 “Doppio Oro”. Festa anche a Randazzo, in provincia di Catania, con una vincita da 5mila euro.

Non male anche la vincita al Lotto. A Villarosa, in provincia di Enna, è stato indovinato un terno secco (13-16-18 sulla ruota di Cagliari) da 45mila euro.