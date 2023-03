Il mezzo a fuoco mentre era in transito sulla A20

Caos in mattinata sull’autostrada A20 Messina Palermo, un furgone in fiamme ha paralizzato in parte il traffico veicolare. Per permettere le operazioni e la messa in sicurezza dell’area all’altezza del casello in direzione Palermo è stato vietato il transito.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, operai Anas e polizia stradale. I primi in particolare si sono adoperati per spegnere il rogo. Operazioni non semplici anche perché il furgone trasportava attrezzature elettroniche. Un tipo di materiale che quindi è particolarmente e pericolosamente infiammabile.

Altro incendio sulla Palermo Catania

Lo scorso 23 febbraio un’auto in fiamme sull’autostrada Palermo-Catania. La vettura procedeva in direzione del capoluogo etneo è andata a fuoco. Poco prima dal vano motore ha iniziato ad uscire del fumo e poi le fiamme. Fortunatamente il conducente è riuscito a uscire dall’auto e mettersi in salvo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Petralia Sottana che hanno spento l’incendio e soccorso l’automobilista. L’autostrada è rimasta bloccata per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso.

Anche sulla A29

Alla fine dello scorso mese di gennaio un altro incendio similare si etra verificato poco prima dell’alba. A fuoco un furgone sull’autostrada A-29 Palermo Mazara del Vallo. E’ accaduto per l’esattezza poco dopo la bretella che divide le direzioni tra Trapani e Mazara del Vallo, in territorio di Alcamo, nel Trapanese. Il mezzo trasportava carne. Il conducente si sarebbe accorto mentre era in marcia che dal vano motore fuoriusciva del fumo. Per questo, in pochi secondi, ha accostato ed è uscito subito dall’abitacolo, intuendo il pericolo. Ed effettivamente nel giro di pochissimo tempo il fuoco si è espanso con estrema velocità e violenza.

L’incendio sulla A19

Diversi gli episodi di corto circuiti ai mezzi che hanno poi causato incendi ai mezzi in transito lungo le autostrade siciliane. Nel novembre scorso un furgone che trasportava vetro è andato in fiamme sull’autostrada Palermo Catania tra Altavilla e Trabia. Il traffico è rimasto bloccato per consentire ai vigili del fuoco di spegnere l’incendio. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi e gli operai dell’Anas per ripristinare la sede stradale.

