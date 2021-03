Il gatto in salvo dopo alcune peripezie

I pompieri salvano un gatto che era rimasto impigliato

L’intervento a Letojanni

Eseguita salita controllata con tecnica saf

Ieri intorno alle ore 14,30 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni (Me) sono intervenuti per salvare un gatto in pericolo rimasto impigliato sotto una rete paramassi posta a protezione di alcune abitazioni nel taorminese.

Il gatto in salvo dopo alcune peripezie

Per il recupero del micio è stato necessario l’intervento di 2 operatori che hanno eseguito una salita controllata con tecnica saf (Speleo alpino fluviale). I vigili del fuoco, arrivati con autopompa serbatoio, Defender attrezzato e campagnola saf, sono riusciti ad afferrare il randagio dopo numerose peripezie. Una volta messo in salvo, intorno alle ore 18.40, la squadra ha potuto fare rientro in caserma.