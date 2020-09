utilizzata la termocamera per individuarlo

Un altro animale salvato e che tornerà a nuova vita.

Ieri pomeriggio intorno alle 18, i Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando VF di Messina, sono intervenuti per salvare un gattino caduto in un dirupo nei pressi del torrente Annunziata.

La piccola bestiola riportava una zampa fratturata ed è stato necessario e provvidenziale l’uso della termocamera per individuarlo tempestivamente e salvarlo da un brutto destino.

Il micetto, una volta preso e messo con cautela in un trasportino, è stato affidato alle cure di un responsabile della associazione per la protezione degli animali, il quale era anche sul posto.

Si conclude così una brutta disavventura per il piccolo gatto.

Lo scorso 1 settembre, era arrivata notizia di un analogo salvataggio effettuato però dalla Polizia.

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno tratto in salvo due cuccioli di cane trovati in via dell’Aguglia, ad Ognina, località balneare a sud di Siracusa. Si sono accorti della presenza di un cane che stava percorrendo quel tratto di strada dirigendosi in un appezzamento di terreno abbandonato. Lo hanno seguito, scoprendo che era la madre di una cucciolata ma 5 di loro erano ormai senza vita, gli ultimi due superstiti sono stati prelevati dai poliziotti che hanno poi chiesto l’intervento della Polizia municipale: gli animali sono stati condotti in una clinica veterinaria di Siracusa. “Grazie al tempestivo intervento degli uomini della Volante ed alle premurose cure dei veterinari della clinica Aretusa i due cagnolini venivano salvati dal loro triste destino” hanno fatto sapere dalla Questura di Siracusa.

A giugno invece, sempre a Siracusa, ancora in azione i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo un cane, un husky, che era rimasto incastrato tra gli scogli. E’ accaduto in contrada Plemmirio dove l’animale si era recato anche se dalle informazioni fornite dal comando provinciale dei pompieri non è chiaro se il cane era stato abbandonato oppure era sfuggito al controllo del suo padrone. Sono stati i suoi guaiti ad attirare l’attenzione di alcune persone che poi hanno chiamato la sala operativa dei vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre il cane, poi medicato dai veterinari.