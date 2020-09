Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno tratto in salvo due cuccioli di cani trovati in via dell’Aguglia, ad Ognina, località balneare a sud di Siracusa. Si sono accorti della presenza di un cane che stava percorrendo quel tratto di strada dirigendosi in un appezzamento di terreno abbandonato. Lo hanno seguito, scoprendo che era la madre di una cucciolata ma 5 di loro erano ormai senza vita, gli ultimi due superstiti sono stati prelevati dai poliziotti che hanno poi chiesto l’intervento della Polizia municipale: gli animali sono stati condotti in una clinica veterinaria di Siracusa.” Grazie al tempestivo intervento degli uomini della Volante ed alle premurose cure dei

veterinari della clinica Aretusa i due cagnolini venivano salvati dal loro triste destino” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.