Podismo

Tra archi, curve e viuzze strette, Giuseppe Gerratana dell’Aeronautica tra gli uomini e Nadiya Sukharyna tra le donne si impongono nella gara podistica 4 Archi – Memorial Tanino e Gigi Catania che si è corso ieri a Santo Stefano di Camastra nel Messinese.

Un ritorno per la competizione che ha riportato gli atleti dopo qualche anno nel centro stefanese. Sei giri, per un totale di circa 7500 metri, con un minuto di silenzio prima dello start per ricordare Kiko Sanseverino, storico giudice di gara, scomparso all’età di 81 anni.

Gerratana vince duello con Bukuru

Gerratana, reduce dalla ottima prova al Giro podistico di Castelbuono, è riuscito ad avere la meglio sul burundese Leonce Bukuru che lo ha spalleggiato per buona parte della gara. Una sfida vissuta sui cambi di direzioni e le ripartenze; tattica vincente adoperata dall’atleta di Modica che negli ultimi due giri della gara ha guadagnato una manciata di secondi pesanti su Bukuru, andando a vincere con il tempo di 21’14”.

Con un distacco di 22 secondi l’arrivo di Leonce Bukuru (Cosenza K42) che ritroveremo il 12 agosto per la 30esima edizione del Trofeo Podistico Acsi Città di Ravanusa, gara vinta lo scorso anno. Terza piazza per Vincenzo Agnello (Parco Alpi Apuane) che ha rincorso per tutta la gara il duo di testa, andando a chiudere con il crono di 21’49”, davanti al keniano Mutunga e all’atleta del Mali, palermitano di adozione, Diakite.

Giuseppe Gerratana commenta la sua prestazione: “Gara bella e percorso molto tecnico con molti cambi di direzione. È stata una gara difficile, sono riuscito ad avere la meglio sul burundese Bukuru, anticipando i tagli delle curve, dove lui cercava in uscita di ripartire in accelerazione. Ho ancora sulle gambe la gara di Castelbuono ma alla fine è andata bene e sono riuscito ad avere la meglio, pubblico meraviglioso che ci ha incitato lungo tutto il percorso”.

Tra le donne, netta vittoria di Sukharyna

Al femminile vittoria per l’ucraina della Torrebianca Messina, Nadiya Sukharyna. Prima parte di gara in compagnia di Adriana Di Salvo, poi dopo il ritiro di quest’ultima, una progressione in solitaria che l’ha portata a vincere con il tempo di 29’15”. Combattuta la seconda piazza con Simona Casabene (No al Doping Ragusa) che è riuscita contenere il ritorno di Vincenza Stancampiano (Sicilia Running Team) chiudendo con appena 12 secondi di vantaggio.

L’evento si è aperto con le gare riservate alle categorie giovanili, in particolare Ragazzi/e, Cadette/i, Allievi/e. Nutrito il numero di atleti che vi ha preso parte, alcuni dei quali, in Sicilia per una vacanza, da oltre lo stretto. Sugli scudi le gemelle Aurora e Silvia Castello del Marathon Altofonte, Gioele Nunnari (Sicilia Running Team) e Dario Collura, tesserato per la Libertas Atletica Forlì.

Chiusura di manifestazione con le riturali premiazioni. Ai primi tre assoluti e ai primi tre di categoria piatti in ceramica artigianale.

Risultati categorie giovanili

Ragazzi/e (600 metri): Francesco Di Gangi (Sicilia Running Team) / Miriam Cucchiara (Sicilia Running Team). Allievi/Allieve (un giro del percorso): Dario Collura (Libertas Atletica Forlì) / Aurora Castello (Marathon Altofonte). Cadetti/Cadette (due giri del percorso): Gioiele Nunnari (Sicilia Running Team) / Silvia Castello (Marathon Altofonte).

Classifica Uomini

Giuseppe Gerratana (Aeronautica) 21’14 Leonce Bukuru (Cosenza K42) 21’36 Vincenzo Agnello (Parco Alpi Apuane) 21’49 Patrick Mutunga (Atletica Potenza Picena) 22’05 Soumaila Diakite (Sicilia Running Team) 22’09

Classifica donne

Nadiya Sukharyna (Asd Torrebianca) 29’15 Simona Casabene (No al Doping Ragusa) 32’33 Vincenza Stancampiano (Sicilia Running Team) 32’45 Caterina Crucchi (Terrasfalto Team Bike & Running) 34’40 Maria Stella Fazio (Amatori S. Agata Anspi) 36’39.